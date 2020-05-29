https://static.news.ru/photo/ed09506c-a1d7-11ea-b1e1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео, на котором пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков запечатлён с бородой, появилось в Instagram его супруги Татьяны Навки.

Мой муж ждёт не дождётся открытия парикмахерских, — цитирует её «Газета.Ru».

Навка добавила, что их дочь Надя «требует вернуть прежний облик папы». Отмечается, что Песков отрастил бороду за время карантина, на котором он находился вместе с семьёй из-за лечения коронавируса.

О положительном тесте на коронавирус политик сообщил 12 мая. Его жена Татьяна Навка считает, что Песков подхватил COVID-19 на работе. Супруги вовремя самоизолировались от семьи, поэтому больше никто в их окружении не заболел. Заболевание легче протекало у фигуристки.

Как писал NEWS.ru, усы пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова стали объектом новой маски в Instagram. Её сделала дочь чиновника Елизавета Пескова. Девушка опубликовала в своих историях видео, на котором «примеряет» усы на себе, Пескове и его жене Татьяне Навке.