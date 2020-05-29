Общество

Песков отрастил бороду

21:09, 29 мая 2020 35
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео, на котором пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков запечатлён с бородой, появилось в Instagram его супруги Татьяны Навки.

Мой муж ждёт не дождётся открытия парикмахерских, — цитирует её «Газета.Ru».

Навка добавила, что их дочь Надя «требует вернуть прежний облик папы». Отмечается, что Песков отрастил бороду за время карантина, на котором он находился вместе с семьёй из-за лечения коронавируса.

О положительном тесте на коронавирус политик сообщил 12 мая. Его жена Татьяна Навка считает, что Песков подхватил COVID-19 на работе. Супруги вовремя самоизолировались от семьи, поэтому больше никто в их окружении не заболел. Заболевание легче протекало у фигуристки.

Как писал NEWS.ru, усы пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова стали объектом новой маски в Instagram. Её сделала дочь чиновника Елизавета Пескова. Девушка опубликовала в своих историях видео, на котором «примеряет» усы на себе, Пескове и его жене Татьяне Навке.

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