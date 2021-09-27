Песков оценил меню президента во время его поездок на отдых в Сибирь

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на отдыхе в Сибири обходятся простой кухней, без изысков. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Меню и кухня очень простые каждый раз, никаких там изысков, естественно, нет, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также уточнил , что у него нет информации о том, повторяется ли меню в поездках в Сибирь. Он также не стал давать оценок спортивной составляющей таких походов, отметив, что многие россияне предпочитают подобного рода отдых и «не менее сложные маршруты». Он также подтвердил, что публикация кадров отдыха президента в Сибири, состоявшегося в начале сентября, была отложена из-за кампании по выборам в Госдуму, а также в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Ранее в Сети появились кадры с отдыха Путина и Шойгу в тайге. Во время отдыха в Сибири российскому лидеру показали медвежью берлогу. Глава государства в компании с министром обороны Сергеем Шойгу и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым прошёл рядом с медвежьими тропами и смог посмотреть записи с видеоловушек. На одной были запечатлены резвящиеся котята снежных барсов, на другой — удачная медвежья охота, где зверь поймал сибирского козерога. По словам Пескова, во время отдыха в тайге Путин и Шойгу также варили уху из пойманной в местном водоёме щуки.