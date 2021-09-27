Песков оценил меню президента во время его поездок на отдых в Сибирь

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на отдыхе в Сибири обходятся простой кухней, без изысков. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.
Меню и кухня очень простые каждый раз, никаких там изысков, естественно, нет, — сказал Песков.
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Ранее в Сети появились кадры с отдыха Путина и Шойгу в тайге. Во время отдыха в Сибири российскому лидеру показали медвежью берлогу. Глава государства в компании с министром обороны Сергеем Шойгу и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым прошёл рядом с медвежьими тропами и смог посмотреть записи с видеоловушек. На одной были запечатлены резвящиеся котята снежных барсов, на другой — удачная медвежья охота, где зверь поймал сибирского козерога. По словам Пескова, во время отдыха в тайге Путин и Шойгу также варили уху из пойманной в местном водоёме щуки.