Песков объяснил, почему Путин не купался с Лукашенко в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/e551c384-c1f4-11eb-94a9-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ главы государства Владимира Путина купаться в Чёрном море вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам представителя Кремля, это «личное пространство» президента и распространяться о нём не следует, пишет «Интерфакс».

Это личное пространство президента. Купался он или не купался, я не располагаю на этот счёт никакой информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться, — объяснил Песков в разговоре с журналистами.

Он заметил, что в субботу, 29 мая, Путин и Лукашенко в неформальной обстановке продолжили общение и вместе совершили морскую прогулку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, купался ли глава России Владимир Путин в Чёрном море вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как заметил официальный представитель Кремля, российский лидер отказался от плавания в этот день. При этом Песков не уточнил, по какой причине.