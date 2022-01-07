Песков объяснил отсутствие людей в храме, который посетил Путин
Песков: Путин был в храме на Рождество в одиночестве из-за антиковидных ограничений
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
15:45, 08 января 2022
Владимир Путин на Рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного ОбразаФото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин во время рождественского богослужения находился в храме один в связи с противоэпидемическими мерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт радиостанция «Говорит Москва». При этом он опроверг утверждения, что президент во время службы покачивался. В ночь с 6 на 7 января Путин посетил храм Спаса Нерукотворного Образа в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.
Он не покачивался. Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия прихожан] одна. Эпидемиологические предосторожности, - заявил Песков.
Обычно глава государства в Рождество посещает храмы за пределами Москвы. В прошлом году он был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Трижды - в 2012, 2019 и 2020 годах - Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
Храм Спаса Нерукотворного Образа является домовой церковью резиденции Ново-Огарёво. Он был отреставрирован и частично реконструирован в 2004 году.
Президент также поздравил всех граждан страны с Рождеством Христовым. По его словам, это один из главных и самых любимых христианских праздников, имеющий особый нравственный смысл.