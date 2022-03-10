«Ситуация исправлена»: Песков о российских срочниках на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что факты присутствия российских солдат срочной службы на Украине выявлены, ситуация уже исправлена, передаёт РИА Новости. Он добавил, что военная прокуратура занимается расследованием этого дела.

Это произошло вчера, соответственно, ожидать сегодня каких-то итогов неправильно. Давайте дождёмся, какая информация поступит. Главное, что эти факты выявлены и ситуация в этом плане исправлена, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выяснить, каким образом в составе военного контингента РФ, принимающего участие в спецоперации на Украине, появились солдаты-срочники. Перед её началом глава государства потребовал исключить их участие.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее рассказал о том, что было выявлено несколько фактов присутствия солдат срочной службы в подразделениях, проводящих спецоперацию. Он подчеркнул, что практически все эти солдаты уже отправлены в Россию.

Кроме того, Конашенков сообщил, что несколько срочников попали в плен в результате нападения украинского нацбатальона. По его словам, принимаются исчерпывающие меры по их освобождению.