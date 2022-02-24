Песков не подтвердил сообщения о атаках на сайты российских госведомств

В Кремле не подтвердили информацию о том, что сайт администрации президента, Госдумы и правительства подвергся DDoS-атаке. Пол словам пресс-секретаря главы государства, Дмитрия Пескова, «всё работает». Его слова передаёт «Интерфакс».

Да нет. Всё работает, — заявил Песков.

24 февраля сообщалось, что информационные ресурсы Кремля, правительства и Госдумы столкнулись с трудностями в работе. Они якобы работали с перебоями.

Ранее сообщалось, что в конце декабря сайты органов власти Дагестана подверглись DDoS-атаке. Хакеры разместили на них многочисленные сообщения с обвинениями в адрес президента России Владимира Путина.

Согласно данным Международной полицейской ассоциации, в России в 2021 году киберпреступники нанесли ущерба на сумму в 90 млрд рублей, что на 20 млрд больше, чем за предыдущий год. По мнению экспертов, с каждым годом размер ущерба будет только расти.