Песков не подтвердил сообщения о атаках на сайты российских госведомств
Александр Чеков
Александр Чеков
19:13, 24 февраля 2022
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кремле не подтвердили информацию о том, что сайт администрации президента, Госдумы и правительства подвергся DDoS-атаке. Пол словам пресс-секретаря главы государства, Дмитрия Пескова, «всё работает». Его слова передаёт «Интерфакс».
24 февраля сообщалось, что информационные ресурсы Кремля, правительства и Госдумы столкнулись с трудностями в работе. Они якобы работали с перебоями.
Ранее сообщалось, что в конце декабря сайты органов власти Дагестана подверглись DDoS-атаке. Хакеры разместили на них многочисленные сообщения с обвинениями в адрес президента России Владимира Путина.
Согласно данным Международной полицейской ассоциации, в России в 2021 году киберпреступники нанесли ущерба на сумму в 90 млрд рублей, что на 20 млрд больше, чем за предыдущий год. По мнению экспертов, с каждым годом размер ущерба будет только расти.