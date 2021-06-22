Песков назвал условие проведения акции «Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертного полка» состоится после улучшения эпидемиологической ситуации в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Когда мы избавимся, в первую очередь путём массовой вакцинации и путём проявления сознательности людей, от угрозы коронавируса, тогда и состоится «Бессмертный полк», — цитирует его агентство.

Песков добавил, что президент Владимир Путин не собирается публиковать на своём официальном сайте портрет отца-участника Великой отечественной войны. Он пояснил, что официальный ресурс не следует использовать в целях мероприятия, которое таковым не является.

Шествие «Бессмертного полка» ранее было запланировано на 24 июня, однако из-за ситуации с коронавирусом его отменили. 9 мая акция проходила в формате онлайн. Каждый российский регион получил свой сектор трансляции. В центральном штабе движения предположили, что очно акцию можно будет провести не ранее 2022 года.