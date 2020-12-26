Песков назвал самым ярким впечатлением от 2020 года пандемию коронавируса

https://static.news.ru/photo/94940790-485a-11eb-be77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия COVID-19, а точнее, состояние «неизведанного», которое она вызвала, стало самым ярким впечатлением от 2020 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Наверное, приход вот этого состояния — доселе неизведанного, доселе неиспробованного, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Таким образом он ответил на вопрос, что для него стало самым ярким воспоминанием года.

Песков добавил, что в начале уходящего года у президента были «грандиозные планы», для воплощения которых было сделано всё необходимое, например, обновлено правительство. Но с приходом коронавируса всё изменилось и не только в России.

Мировая экономика серьёзно пострадала, отметил он. Улицы городов опустели, мир стал другим, жизнь в этом году стала иной. Впрочем, Песков добавил, что Россия в этих обстоятельствах действовала эффективно, «кто бы что ни говорил».

Как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 стала вызовом для экономики и социальной сферы практически всех стран, а текущий год оказался очень непростым и стал серьёзным испытанием для людей.