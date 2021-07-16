Песков назвал естественным обязательное изучение статьи Путина в армии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Минобороны внести в число обязательных для изучения военнослужащими документов статью президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что в решении руководства ведомства нет ничего удивительного, ведь автором статьи является верховный главнокомандующий.

Это вполне объяснимо, потому что речь идёт об очень важном, концептуальном документе, который написал Верховный главнокомандующий. Совершенно естественно, что в Вооружённых силах это изучают, — заявил Песков.

Он добавил, что сам президент не в курсе инициативы Минобороны.

Статья Путина была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней глава государства отметил, что русские и украинцы являются одним народом, но отношения между Россией и Украиной ухудшились из-за «целе­направленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву» их единства.

Глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился, чтобы военнослужащие изучали её в обязательном порядке в рамках военно-политической подготовки. В ведомстве отметили, что в армии РФ на статью отреагировали активно и положительно, поскольку многие военные имеют украинское происхождение и у них остались родственники в соседней стране.