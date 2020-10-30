Песков: камуфлировать экстремизм религией нельзя

https://static.news.ru/photo/dd6e2e0c-1a9a-11eb-b5fc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ни одна из конфессий не приемлет терроризм, и прикрывать экстремизм религией нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Идеи экстремизма не приемлет ни одна мировая религия. Она их абсолютно отвергает. И экстремизм, собственно, не имеет никакого отношения к религии. Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны чётко понимать и осознавать. Это ничто иное, как экстремизм и терроризм, — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом ранее заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов предложил увеличить число мечетей в столице. По его мнению, это должно привести к уменьшению числа радикалов. Песков в ответ на это заметил, что от комментариев данного вопроса на этот момент предпочитает воздержаться, так как не имеет данных о том, насколько необходимы новые мечети в городе.

Я просто не обладаю информацией, нужно смотреть, сколько всего мечетей есть, сколько в Москве мусульман, имеются ли какие-то проблемы с мечетями и так далее. Скорее, это прерогатива городских властей, того, что касается Москвы, — пояснил представитель Кремля.

Один из журналистов при этом отметил, что по словам Алимова, в Москве сейчас только четыре мечети, а мусульман насчитывается около трёх миллионов, Песков вновь подчеркнул, что «это всё-таки вопрос для городских властей, считают ли они недостаточным или достаточным, это вопрос к мэрии».

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что не видит связи между нападением в Татарстане и событиями во Франции.