Песков: DOXA уже давно носит общественно-политический характер

https://static.news.ru/photo/02287654-9dd0-11eb-be68-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг студенческого издания DOXA. По его словам, издание только начиналось как студенческое, однако на текущий день оно приобрело общественно-политический характер, передаёт телеканал «Дождь».

Он отметил, что в Кремле знают об этой ситуации из сообщений СМИ. Тем не менее там не хотели бы никак комментировать эту информацию.

Собственно, там дело в том, что и само издание, оно же в своё время начиналось как студенческое, но оно уже достаточно давно носит такой общественно-политический характер. Вряд ли это кто-то будет отрицать, — заявил Песков.

По его словам, в издании уже редко поднимаются вопросы, связанные именно со студентами. Именно по этой причине представитель Кремля отметил, что не хотел бы комментировать этот вопрос.

Журналистам студенческого журнала DOXA Арсену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку Навального. В нём они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны.

Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд отправил под запрет определённых действий редактора студенческого журнала DOXA Владимира Метелкина, сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда.