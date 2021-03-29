В Кремле ответили на просьбу пустить иностранных врачей к Навальному

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что допуск зарубежных врачей к оппозиционеру Алексею Навальному не является вопросом Кремля. Он также отметил, что в российской практике не было такого, чтобы иностранные медики лечили заключённых в РФ. Так он прокомментировал предложения разрешить немецким врачам, которые следили за здоровьем Навального, доступ к нему.

Представитель Кремля добавил, что все вопросы по этой теме нужно адресовать во ФСИН. Песков также подчеркнул, что вопрос здоровья Навального не имеет каких-либо международных аспектов.

Оппозиционера приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Первоначально условный срок ему заменили реальным из-за того, что он не отмечался в инспекции ФСИН в период лечения в Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что пребывающий в исправительной колонии № 2 оппозиционер Алексей Навальный ходит самостоятельно и просит только обеспечить его лекарственным препаратом «Диклофенак». Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Вячеслав Куликов.