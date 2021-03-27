Члены ОНК посетили Навального после его жалоб на здоровье

Пребывающий в исправительной колонии № 2 оппозиционер Алексей Навальный ходит самостоятельно и просит только обеспечить его лекарственным препаратом «Диклофенак». Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Вячеслав Куликов.
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В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофинак» для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было, — пояснил Куликов.
По его словам, члены ОНК проверили документацию в медицинской части ИК, чтобы убедиться, что заявка оппозиционера на данный препарат официально зафиксирована.
Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование, — сказал председатель ОНК региона.
Навальный находится в исправительной колонии № 2 в Покрове. Он приговорён к двум с половиной годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Первоначально условный срок ему заменили реальным из-за того, что он не отмечался в инспекции ФСИН в период лечения в Германии.
Некоторое время назад он пожаловался на условия содержания главе ФСИН. Навальный при этом отметил, что руководство колонии не допускает к нему врачей, несмотря на острую боль в спине. Об ухудшении здоровья оппозиционера говорили и его адвокаты. В управлении ФСИН по Владимирской области, сославшись на результаты обследования Навального, заявили, что состояние его здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное, сообщал NEWS.ru.