Члены ОНК посетили Навального после его жалоб на здоровье

https://static.news.ru/photo/6d8d0702-8fa2-11eb-aa4f-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/vk.com

Пребывающий в исправительной колонии № 2 оппозиционер Алексей Навальный ходит самостоятельно и просит только обеспечить его лекарственным препаратом «Диклофенак». Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Вячеслав Куликов.

Как сообщается на сайте Общественной палаты РФ, члены ОНК отреагировали на жалобу Навального о некачественном медицинском обслуживании и посетили колонию. Они проверили обеспечение заключённого медикаментами.

В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофинак» для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было, — пояснил Куликов.

По его словам, члены ОНК проверили документацию в медицинской части ИК, чтобы убедиться, что заявка оппозиционера на данный препарат официально зафиксирована.

Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование, — сказал председатель ОНК региона.

Навальный находится в исправительной колонии № 2 в Покрове. Он приговорён к двум с половиной годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Первоначально условный срок ему заменили реальным из-за того, что он не отмечался в инспекции ФСИН в период лечения в Германии.

Некоторое время назад он пожаловался на условия содержания главе ФСИН. Навальный при этом отметил, что руководство колонии не допускает к нему врачей, несмотря на острую боль в спине. Об ухудшении здоровья оппозиционера говорили и его адвокаты. В управлении ФСИН по Владимирской области, сославшись на результаты обследования Навального, заявили, что состояние его здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное, сообщал NEWS.ru.