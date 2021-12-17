Первый зампред Госдумы назвал главные события уходящего года в России

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что в политике главным событием уходящего года являются выборы в нижнюю палату Федерального собрания. Кроме того, на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва» Жуков также добавил, что самое важное мероприятие 2021 года в мире — это Олимпиада в Токио.

В России, если говорить о политике, то, наверное, выборы в Государственную думу. В мире, если говорить о спорте, то, наверное, Олимпиада в Токио, — заявил политик.

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. По данным Центризбиркома, итоговая явка в стране составила 51,72%. XXXII Олимпийские игры состоялись с 23 июля по 8 августа в Токио. Изначально состязание должно было пройти ещё в прошлом году, однако из-за пандемии COVID-19 состоялось на год позже. Это были первые Олимпийские игры, перенесённые, а не отменённые в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Ранее сообщалось о заявлении главы Союза ММА России Радмира Габдуллина о главных итогах выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Он подчеркнул, что главный результат — не медали, а эмоции российских болельщиков при просмотре выступлений наших спортсменов на соревнованиях.