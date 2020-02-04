https://static.news.ru/photo/00745a9c-4734-11ea-a01a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В китайскую Ухань для эвакуации находящихся в городе россиян вылетел первый самолёт Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По его данным, борт вылетел с аэродрома Восточного военного округа.

В самолёте находятся военные медики и вирусологи ведомства. Они везут с собой средства диагностики, средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор планирует усилить контроль на внутренних рейсах в России в связи с распространением коронавируса, сообщил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский.