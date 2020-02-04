В китайскую Ухань для эвакуации находящихся в городе россиян вылетел первый самолёт Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает
По его данным, борт вылетел с аэродрома Восточного военного округа.
В самолёте находятся военные медики и вирусологи ведомства. Они везут с собой средства диагностики, средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.
Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор планирует усилить контроль на внутренних рейсах в России в связи с распространением коронавируса, сообщил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский.
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