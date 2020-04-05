Первый пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области

https://static.news.ru/photo/f994586c-77da-11ea-b7ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый случай гибели пациента, заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрирован в Иркутской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Там уточнили, то это мужчина. Ему было 62 года.

По данным на первую половину дня 6 апреля, в области зафиксировано 13 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Один пациент ожидает уточнения диагноза, так как его анализы неоднозначны. Ещё у четырёх человек в подобной ситуации заболевание не подтвердилось.

В целом в России уже более 6,34 тысячи официально зарегистрированных случаев заражения, 45 пациентов умерли, более 400 выздоровели. В мире насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус около недели сохраняется на наружных поверхностях использованных масок для лица. К такому выводу пришли эксперты Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.