Первый пациент с коронавирусом скончался в Иркутской области

Первый случай гибели пациента, заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрирован в Иркутской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Там уточнили, то это мужчина. Ему было 62 года.
По данным на первую половину дня 6 апреля, в области
В целом в России уже более 6,34 тысячи официально зарегистрированных случаев заражения, 45 пациентов умерли, более 400 выздоровели. В мире насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус около недели сохраняется на наружных поверхностях использованных масок для лица. К такому выводу пришли эксперты Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
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