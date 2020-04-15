Общество

Первый пациент с COVID-19 скончался в Липецкой области

13:44, 18 апреля 2020 32
Фото: липецкаяобласть.рф

В Липецкой области зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По его данным, женщина 1963 года рождения умерла в областной инфекционной больнице в Чаплыгинском районе.

В Липецкой области зарегистрирована первая смерть пациента с диагнозом «COVID-19», — гласит сообщение.

Пациентка находилась в больнице с 10 апреля. В оперштабе отметили, что лечение женщины осложнялось хроническим заболеванием — системной красной волчанкой, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Иране число случаев смерти от коронавируса перевалило за 5000.

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