Первый пациент с COVID-19 скончался в Липецкой области

В Липецкой области зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.
Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По его данным, женщина 1963 года рождения умерла в областной инфекционной больнице в Чаплыгинском районе.
В Липецкой области зарегистрирована первая смерть пациента с диагнозом «COVID-19», — гласит сообщение.
Пациентка находилась в больнице с 10 апреля. В оперштабе отметили, что лечение женщины осложнялось хроническим заболеванием — системной красной волчанкой,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Иране число случаев смерти от коронавируса перевалило за 5000.
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