Первый пациент с COVID-19 скончался в Липецкой области

https://static.news.ru/photo/736a1d70-8163-11ea-bb2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: липецкаяобласть.рф

В Липецкой области зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По его данным, женщина 1963 года рождения умерла в областной инфекционной больнице в Чаплыгинском районе.

В Липецкой области зарегистрирована первая смерть пациента с диагнозом «COVID-19», — гласит сообщение.

Пациентка находилась в больнице с 10 апреля. В оперштабе отметили, что лечение женщины осложнялось хроническим заболеванием — системной красной волчанкой, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Иране число случаев смерти от коронавируса перевалило за 5000.