https://static.news.ru/photo/272025b8-4fea-11ea-b7fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Lay/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трое граждан России, которые находились на борту круизного лайнера Westerdam, отправятся домой вечером 15 февраля, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Камбодже Рафаэль Янгареев.

По его словам, все находившиеся на борту судна россияне уже прибыли в аэропорт города Пномпень.

Группа из трёх россиян уже в 23:00 по местному времени вылетает в Россию в Санкт-Петербург, — уточнил он.

Дипломат отметил, что вылет остальных граждан запланирован на 16 февраля.

Янгареев добавил, что россиянка, которая является членом экипажа, осталась на борту Westerdam, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на борту находились три жительницы Санкт-Петербурга и семья из Москвы в составе четырёх человек. Все расходы по возвращению туристов в Россию оплатит оператор лайнера.

Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что он зайдёт в несколько японских портов, однако стоянки были отменены из-за опасения властей страны в распространении коронавируса. Впоследствии заход в свои порты судну запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.

Лайнер больше недели не мог причалить в азиатских портах и в итоге зашёл в Камбоджу с разрешения властей королевства. Пассажиры высадились на берег в камбоджийском порту Сиануквиль утром 14 февраля.