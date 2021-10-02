В пермском вузе заменили профессора, читавшего лекцию во время стрельбы

Руководство Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) заменило профессора Олега Сыромятникова на другого педагога для группы, которая пожаловалась на его действия во время стрельбы в вузе. Об этом сообщает «Подъём» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Как заявили в ПГНИУ, Сыромятников по-прежнему работает в университете, его нагрузка не сократилась, а была перераспределена. Поэтому трактовать решение о его замене как отстранение некорректно.

Это решение было принято на основе рекомендаций психологов, которые проводили консультации для студентов и сотрудников вуза после 20 сентября. Трактовать это как отстранение некорректно, произошла замена. У преподавателя не сократилась нагрузка, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

Помимо этого, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников попросил «не устраивать истерию в связи с этой историей». По его мнению, главное, что все студенты, которые были в момент нападения на вуз на лекции Сыромятникова, остались живы и здоровы.

Ранее стало известно, что руководство ПГНИУ даст оценку действиям преподавателей во время стрельбы, устроенной 18-летним студентом. Некоторые из них, по словам учащихся, продолжали вести занятия, несмотря на происходящее.

В частности, Сыромятников попросил студентов не отвлекаться и продолжал читать лекцию, закрыв дверь в аудиторию. Преподаватель затем объяснил, что выполнял поручение декана. По мнению члена общественного совета при МЧС, первого замкомиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП Михаила Аничкина, проведение лекции во время атаки было не заботой преподавателя о студентах, а его неадекватной реакцией на стресс.

Стрельба в пермском университете произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл студент Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек, ещё 47 пострадали.