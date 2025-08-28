День знаний — 2025
28 августа 2025 в 12:44

Перевозившая Маркаряна в багажнике девушка публично поддержала блогера

Пытавшаяся спасти блогера Маркаряна девушка опубликовала пост в его поддержку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Девушка Юлия, пытавшаяся спасти блогера Арсена Маркаряна от задержания, выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост в его поддержку. В публикации она утверждает, что мужчина «справится вопреки всем и всему». По словам девушки, она стоит за него до конца.

Он справится вопреки всем и всему. Я стою за него до конца, — поделилась автор публикации.

В посте девушка прикрепила фото Маркаряна из зала суда. Блогера задержали 23 августа на дороге по пути в Подмосковье. Предположительно, Маркарян пытался скрыться от правосудия за пределами страны. От силовиков его укрывали в багажнике автомобиля своей знакомой.

Ранее Маркарян обжаловал заключение под стражу по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Блогер подал апелляцию, которую рассмотрит Мосгорсуд.

Маркарян известен как инфобизнесмен, который прославился в Сети из-за своих неоднозначных заявлениях о женщинах. Блогер создал курс по биохакингу и способам повысить уровень тестостерона для мужчин. Также Маркарян активно рассуждал об отношениях мужчин и женщин на YouTube.

девушки
блогеры
суды
уголовные дела
