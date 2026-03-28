28 марта 2026 в 11:28

Перекись для рассады — лить или нет: преимущества и обратная сторона такого удобрения

Фото: D-NEWS.ru
Перекись водорода для рассады — тема, вызывающая жаркие споры среди садоводов, но при грамотном использовании это средство может стать настоящим помощником. Разбираемся, лить ее в рассаду или нет.

Особенно хорошо отзываются на такие поливы томаты, перцы и баклажаны — их корни становятся более мощными, а рассада перестает вытягиваться. Перекись также помогает старым семенам проснуться: замачивание в слабом растворе (1 столовая ложка на стакан воды) повышает всхожесть даже лежалых семян огурцов и кабачков.

Однако есть и обратная сторона: частые поливы перекисью могут убить полезную микрофлору почвы, поэтому использовать ее стоит не чаще раза в 7–10 дней и только при явных проблемах.

Для цветочной рассады, особенно петуний и лобелии, перекись полезна в качестве профилактики черной ножки, но в меньшей концентрации. А вот для рассады капусты и корнеплодов ею лучше не увлекаться — они предпочитают более стабильную среду. Главное правило: перекись — это скорая помощь, а не ежедневное удобрение.

Ранее стало известно, чем посыпать огород от слизней, муравьев, тли и проволочника.

Проверено редакцией
дачи
огороды
рассада
урожай
Дарья Иванова
