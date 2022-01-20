Передачу Скабеевой и депутата Попова оштрафовали за БДСМ-пропаганду

Суд назначил штраф Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) за показ в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» кадров с БДСМ-сессией. Речь идёт о выпуске от 21 июня, когда ещё не избранный депутатом Евгений Попов показал видео БДСМ-сессии с участием кандидата в городской совет Манхэттена Зака Вайнера. Об этом сообщает URA.RU.

В выпуске программы «60 минут» от 21 июня 2021 года содержались сцены возбуждающего характера, в которых демонстрировались сексуально откровенные действия, а также частично обнажённое женское тело, — сказано в постановлении суда.

Известно, что у передачи есть возрастная маркировка «12+». Всего телеканалу придётся выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Несмотря на то что программу традиционно ведёт семейная пара, в этом сегменте эфира Ольги Скабеевой в студии не было.

Ранее ведущая ток-шоу «60 минут» опубликовала видео с президентом США Джо Байденом. В подписи под роликом знаменитость назвала главу Белого дома «дедом». Соответствующее видео она опубликовала в своём Telegram-канале. В кадре Байден запечатлён на встрече с папой римским Франциском. Он пожимает понтифику руку и заявляет, что тот является «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол в Америке».