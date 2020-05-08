Переболевший коронавирусом москвич рассказал об ощущениях от ИВЛ

https://static.news.ru/photo/9f874bcc-90e4-11ea-ba98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи московских больниц почти два месяца лечили столичного жителя Дениса Пономарёва от коронавируса и двух разновидностей пневмонии. Некоторое время он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

На данный шаг 35-летний мужчина решился, когда выяснилось, что его лёгких не хватает, чтобы эффективно продолжить лечение, сообщает RT.

Это было довольно необычное ощущение. Я как будто находился под водой. Изо рта торчала куча трубок. Самое странное — дыхание не зависит от того, что я делал, я чувствовал, что за меня дышит машина. Но её наличие меня и обнадёживало — значит есть шанс на помощь, — вспоминает Пономарёв.

Он отметил, что разговаривать с врачами пришлось с помощью жестов, а также сообщений, написанных от руки. При этом он тратил много сил даже на одно предложение. Неудобством лечения с аппаратом ИВЛ мужчина назвал необходимость почти постоянно лежать на животе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кировский врач Галина Краснопёрова, которая несколько лет собирала записки людей, находившихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), опубликовала их послания. Врач отметила, что некоторые больные проводили на ИВЛ недели и месяцы, поэтому с трудом написанные послания часто оказывались для них единственным способом коммуникации с людьми.