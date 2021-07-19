Завод в России переработал 6500 тонн отходов при помощи насекомых

Завод «Энтопротэк» в Пензенской области переработал в 2020 году 6500 тонн органических отходов при помощи насекомых, сообщает телеканал «360».

По данным издания, компания стала первой в России, кто начал перерабатывать отходы с помощью насекомых в промышленных масштабах. Как отмечается, благодаря двукрылой чёрной львинке предприятие способно утилизировать до 15 тонн органики в день.

Генеральный директор «Энтопротэк» Иван Соколов рассказал, что полученные в результате переработки продукты — белок и энтомологический жир — возвращаются в пищевую цепочку питания сельскохозяйственных животных и птиц, а также используются в качестве удобрения для растений.

При этом наша продукция отличается высоким содержанием протеина — порядка 64% в готовой продукции. Также она имеет уникальный аминокислотный профиль, который благоприятно влияет на рост, вес сельскохозяйственных животных, аквакультуры и домашних питомцев, — отметил он.

Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на жалобы россиян по поводу раздельного сбора и утилизации мусора. По его словам, реформа в этой сфере только началась. Он отметил, что ежегодно в России накапливается 60 млн тонн отходов. Некоторые из них можно уничтожить только путём сжигания.