Пенсионный фонд раскрыл правила выхода на досрочную пенсию

https://static.news.ru/photo/8cba5bae-aff3-11eb-8ac2-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

На официальном сайте Пенсионного фонда России раскрыл информацию о новых правилах выхода на досрочную пенсию. Если россиянин во время своего обучения был устроен на работу, дающую право на досрочный выход на пенсию, то этот период обязательно включат «льготный» стаж.

В стаж на некоторых видах работ включаются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, — говорится в сообщении ведомства.

За гражданином должно сохраняться его место работы, чтобы это положение сработало.

Изменения касаются учителей и врачей, которые вынуждены постоянно повышать квалификацию. В связи с этим авторы инициативы считают, что обучение этой категории граждан должно быть включено в стаж.

Ранее стало известно, что каждый житель России может самостоятельно рассчитать свою пенсию. Для этого необходимо использовать специальную формулу. Она выглядит следующим образом: страховая пенсия по старости в месяц = (А х В) + С, где А — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В — стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С — фиксированная выплата.