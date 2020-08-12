Пенсионный фонд продлил упрощённый порядок оформления пенсий и соцвыплат

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Пенсионный фонд России продлил до конца августа упрощённый порядок оформления пенсий и социальных выплат, введённый с апреля из-за коронавируса.

Как сообщается на сайте фонда, ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты. Речь идёт о дистанционном назначении и продлении пенсий как по интернету, так и по телефону.

Ранее в ПФР рассказали, что пенсионерам старше 80 лет увеличат пенсии на 5686 рублей. Никаких заявлений на дополнительную фиксированную выплату подавать не нужно, она увеличится автоматически. Прибавка будет выплачиваться уже со следующего месяца по достижении человеком 80 лет. Инвалиды I группы получают эту фиксированную выплату в двойном размере.

По данным за июнь 2020 года, средняя государственная пенсия в РФ — 15 тысяч рублей. По данным ПФР, большинство неработающих пенсионеров получают 16,5 тысячи рублей.

Как писал NEWS.ru, почти треть россиян хотели бы закончить работать до 55 лет, чаще о таком желании заявляют женщины. По данным соцопроса, 31% респондентов не против завершить карьеру до достижения 55-летнего возраста, 69% — после него. 22% мужчин и 17% женщин хотели бы перестать активно работать в возрасте 60–65 лет, а 27% респондентов обоих полов заявили, что не против работать до 55–60 лет. Женщины чаще мужчин говорили о желании завершить карьеру до 55 лет (39% и 23%) соответственно. Ещё 17% женщин и 28% мужчин хотели бы завершить карьеру после 65 лет. При этом 20% уверены, что смогут себе позволить выйти на пенсию раньше. Тем не менее большинству проблематично выйти на пенсию раньше из-за отсутствия сбережений и иных доходов помимо зарплаты.