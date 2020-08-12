Пенсионерам старше 80 лет увеличат доплату к пенсии

https://static.news.ru/photo/ecb89d4e-dc5a-11ea-843a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионерам старше 80 лет увеличат пенсии на 5686 рублей. Это уже проиндексированная фиксированная выплата к пенсии.

Никаких заявлений на дополнительную фиксированную выплату подавать не нужно, она увеличится автоматически. Новая сумма составляет 5686,25 рублей, пишет «ФАН» со ссылкой на пенсионный фонд.

Прибавка назначается автоматически и будет выплачиваться уже со следующего месяца по достижении человеком 80 лет. Инвалиды I группы получают эту фиксированную выплату в двойном размере.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накопить самому на желаемую пенсию возможно, однако для этого требуется время, терпение и финансовая подкованность. По данным негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, «пенсией мечты» в РФ считаются выплаты в размере 59 тысяч рублей. Самыми высокими запросы оказались в Москве — 92 тысячи рублей.