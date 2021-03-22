Пенсионеры потребовали ликвидировать Пенсионный фонд

https://static.news.ru/photo/0d31c664-8b1e-11eb-983c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионный фонд России (ПФР) следует ликвидировать, потому что он бесполезен для всех, кроме собственных сотрудников, заявили в Партии пенсионеров.

Для более наглядной иллюстрации смысла деятельности Пенсионного фонда РФ хочется напомнить старый анекдот, когда ребёнка спросили о том, кем работает его папа. Ребёнок ответил — трансформатором, и пояснил, что папа зарабатывает 220 рублей в месяц, домой приносит всего 127 рублей и на сэкономленные средства «гудит». Как мы видим, Пенсионный фонд работает ровно по тому же принципу — получает средства и преобразует их для конечных потребителей в значительно меньшие суммы, — говорится на сайте организации.

В партии отметили, что парламентарии, «будучи верными и последовательными приверженцами либеральных монетаристских экономических учений», обязали работодателей выплачивать 22% от заплаты сотрудника в Пенсионный фонд. При этом рост затрат работодателей ведёт в том числе к подорожанию продукции.

После этого не стоит удивляться появлению во многих регионах страны дворцов и помпезных зданий, в которых не покладая рук трудятся «преобразователи» наших пенсионных отчислений, — подчёркивается в заявлении.

Политики оценили ежегодные траты ПФР в 100 млрд рублей, а штат сотрудников фонда — в более 100 тысяч человек. Кроме того, с 2014 года в России заморожена накопительная часть пенсий и все поступления от граждан идут на страховые пенсии.

Партия предложила передать функции ПФР федеральному бюджету. Фонд не работает как система аккумуляции пенсионных накоплений граждан, как это происходит во многих странах, а получает деньги от государства на выплаты пенсий.

Ранее в партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» заявили, что в России необходимо ввести так называемую плоскую шкалу налогообложения в пенсионной системе. Таким образом можно уравнять взносы в Пенсионный фонд тех, кто получает маленькие зарплаты, и людей с высокими доходами. Сейчас, как отметил глава политического движения Сергей Миронов, богатые в процентном соотношении платят меньше бедных. Политик напомнил, что работодатели перечисляют 22% от зарплаты сотрудников в случае, если те зарабатывают меньше 1,465 млн рублей в год. Если доход выше, в Пенсионный фонд направляют только 10% от суммы, превышающей этот порог. Однако по-настоящему справедливым будет, если все россияне будут перечислять одинаковый процент при любом доходе, заявили в пресс-службе партии, писал NEWS.ru.