Российские пенсионеры получат деньги за март раньше времени

https://static.news.ru/photo/61b03244-798e-11eb-a48f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсии за март в России выплатят досрочно. Такое решение было принято из-за выходного в Международный женский день 8 Марта, сообщили в Пенсионном фонде.

В первую очередь изменения коснутся людей, получающих деньги через «Почту России». Так, в отделениях почтовой службы, которые работают шесть дней в неделю, пенсионеры смогут 6 марта получить деньги за этот день и за 8 марта.

В отделениях, работающих только по будням, 6 марта будут выдавать пенсии за 6 и 9 марта, а в отделениях с трёхдневной рабочей неделей 6 марта можно будет получить деньги сразу за 5, 6, 7 и 8 марта, передаёт ПРАЙМ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повышение размера пенсии ожидает россиян с 1 апреля. Повысят пенсию в первую очередь тем, у кого нет права на получение страховой пенсии, отсутствует необходимый для этого трудовой стаж или назначены низкие пенсионные коэффициенты.

Для получения пенсии в 2021 году необходимо соблюсти три условия: достижение пенсионного возраста, не менее 12 лет трудового стажа, пенсионный коэффициент 21. Уйти на пенсию раньше могут сотрудники вредного производства, водители общественного транспорта и другие категории из определённого правительством списка.