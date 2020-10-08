Пенсионеры и школьники лишились льготного проезда в Москве

https://static.news.ru/photo/a3e47274-09b8-11eb-9827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых ограничениях в городе из-за распространения коронавируса. Так, в столице временно приостановлено действие в общественном транспорте льготного проезда для школьников и бесплатного проезда для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Об этом столичный градоначальник сообщил в своём блоге. Отмечается, что блокировка проездных школьников, находящихся на каникулах до 18 октября, начинает действовать с 9 октября. Льготный проезд для детей вернут, когда возобновятся занятия.

Транспортное приложение социальной карты школьников временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги перенесены на более поздний срок. Для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, бесплатный проезд в общественном транспорте приостановлен до 28 октября.

Собянин отметил, что такие меры приняты, поскольку выявляемость коронавируса в Москве приближается к пиковым значениям весны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы не будут вводить дополнительных жёстких ограничений из-за распространения COVID-19, если горожане будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. По словам чиновника, не все москвичи серьёзно отнеслись к соблюдению масочно-перчаточного режима.