Пенсионеры и школьники лишились льготного проезда в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых ограничениях в городе из-за распространения коронавируса. Так, в столице временно приостановлено действие в общественном транспорте льготного проезда для школьников и бесплатного проезда для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Об этом столичный градоначальник сообщил в своём блоге. Отмечается, что блокировка проездных школьников, находящихся на каникулах до 18 октября, начинает действовать с 9 октября. Льготный проезд для детей вернут, когда возобновятся занятия.
Транспортное приложение социальной карты школьников временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги перенесены на более поздний срок. Для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, бесплатный проезд в общественном транспорте приостановлен до 28 октября.
Собянин отметил, что такие меры приняты, поскольку выявляемость коронавируса в Москве приближается к пиковым значениям весны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы не будут вводить дополнительных жёстких ограничений из-за распространения COVID-19, если горожане будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. По словам чиновника, не все москвичи серьёзно отнеслись к соблюдению масочно-перчаточного режима.
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