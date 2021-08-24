Пенсионерам разъяснили порядок назначения выплаты в 10 тысяч рублей

Российским пенсионерам разъяснили порядок предоставления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Данную сумму назначат всем пенсионерам без исключения — как неработающим, так и работающим. Для её получения не нужно никуда обращаться, следует из официального сообщения Пенсионного фонда России (ПФР).

Сумму можно будет получить уже в сентябре. Отмечается, что единовременная выплата производится в беззаявительном порядке на основании имеющихся у фонда данных. Причём, если человек получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает ПФР, то выплата будет производиться самим фондом.

Новая выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки. Кроме того в сообщении говорится, что она защищена от взыскания задолженностей по различным штрафам и платежам.

22 августа Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей. Глава государства заявил, что тысяча рублей для пожилых россиян «подъедается инфляцией», поэтому суммы явно недостаточно. Указ о единовременной выплате был подписан президентом 24 августа.

Ранее сообщалось, что глава КПРФ Геннадий Зюганов высказал точку зрения, что всем жителям России надо удвоить пенсии, стипендии и зарплаты.