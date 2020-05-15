Пенсионерам рассказали, как не попасться на уловки мошенников

https://static.news.ru/photo/83a34acc-a7e7-11ea-8452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионерам следует проявлять бдительность и не реагировать на звонки и сообщения о перерасчёте пенсий. Такая инициатива и щедрость исходят от мошенников, предупредил судебный эксперт по цифровой безопасности, эксперт Федерации судебных приставов России Артём Соколов.

Он напомнил, что в подобных ситуациях самое благоразумное — сразу же перезвонить по официальному номеру учреждения, от которого отрекомендовался незнакомец, и уточнить всю информацию.

Если вам звонит лицо, представляющееся сотрудником банка или ПФР, стоит спросить его имя, фамилию и добавочный номер. В таком случае мошенник либо поведет себя неадекватно и положит трубку, либо попытается увести разговор в другое русло, — цитирует Соколова URA.RU.

Если же человек поддался на уловки злоумышленников, переведя деньги, важно незамедлительно обратиться в свой банк с заявлением об ошибочном переводе, а также написать заявление в правоохранительные органы. В ряде случаев есть шанс вернуть деньги, отметил специалист.

Ранее NEWS.ru писал об активизации мошенников, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда и «радуют» стариков сообщениями о положенной им денежной выплате, выманивая конфиденциальную финансовую информацию.