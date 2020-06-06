Стала известна схема мошенников с «перерасчётом пенсий»

https://static.news.ru/photo/a1e59392-a782-11ea-a4af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкое увеличение обращений россиян по поводу «перерасчёта пенсий», навязанных недобросовестными юридическими организациями, отметили в Пенсионном фонде (ПФР). Данные организации брали за подготовку заявления о перерасчёте и юридическое сопровождение от 20 до 900 тыс. рублей.

При этом средняя сумма перерасчёта составляет около 50 рублей, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

Отмечается, что также мошенники часто представляются сотрудниками ПФР и «радуют» стариков сообщениями о положенной им денежной выплате. Предлагают указать номер счёта для перечисления денег.

Также возможна рассылка СМС-сообщений с информацией о компенсации с сайта, который замаскирован под портал Госуслуг. Пожилым людям под предлогом уплаты госпошлины за будущую компенсацию предлагается перевести деньги на сторонний счёт или сообщить данные банковской карты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений. Злоумышленники высылают сообщения якобы от WhatsApp, в которых приложение запрашивает код подтверждения из СМС, после его получения они и крадут аккаунт.