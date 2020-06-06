Стала известна схема мошенников с «перерасчётом пенсий»

Резкое увеличение обращений россиян по поводу «перерасчёта пенсий», навязанных недобросовестными юридическими организациями, отметили в Пенсионном фонде (ПФР). Данные организации брали за подготовку заявления о перерасчёте и юридическое сопровождение от 20 до 900 тыс. рублей.
При этом средняя сумма перерасчёта составляет около 50 рублей,
Отмечается, что также мошенники часто представляются сотрудниками ПФР и «радуют» стариков сообщениями о положенной им денежной выплате. Предлагают указать номер счёта для перечисления денег.
Также возможна рассылка СМС-сообщений с информацией о компенсации с сайта, который замаскирован под портал Госуслуг. Пожилым людям под предлогом уплаты госпошлины за будущую компенсацию предлагается перевести деньги на сторонний счёт или сообщить данные банковской карты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений. Злоумышленники высылают сообщения якобы от WhatsApp, в которых приложение запрашивает код подтверждения из СМС, после его получения они и крадут аккаунт.
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