Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

https://static.news.ru/photo/dde5efe0-8955-11ea-8cda-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений

Злоумышленники высылают сообщения якобы от WhatsApp, в которых приложение запрашивает код подтверждения из SMS.

Если у мошенников уже есть доступ к аккаунту WhatsApp кого-то из знакомых предполагаемой жертвы, то мошенники отправляют сообщение.от его имени. Получив код, злоумышленники крадут аккаунт.

Как отмечает РИА Новости, распознать, кто именно отправил сообщение, мошенники или администрация приложения, очень сложно. Специалисты рекомендуют быть бдительными и проявлять осторожность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что злоумышленники на фоне пандемии коронавируса стараются обмануть россиян, используя их страхи. Именно поэтому гражданам предлагают «уникальные» товары, требуя обязательную предоплату. Об особенностях работы мошенников рассказывается в рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.