Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 18:14

Пельмени в топку! Эти сочные орама по-казахски стали любимым блюдом семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Орама по-казахски — сочное и ароматное блюдо, которое покорило нашу семью. Нежные мешочки из теста с начинкой из фарша и картофеля. Готовятся просто, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

  • мука — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • вода — 200 мл;
  • масло растительное — 3 ст. л.

Для начинки:

  • фарш — 500 г;
  • лук — 2 шт.;
  • картофель — 3–4 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • специи — по вкусу;
  • вода — 50 мл.

Приготовление:

  1. Замесить крутое тесто (мука + яйцо + вода + соль), дать полежать 30 минут.
  2. Для начинки: смешать фарш с мелко нарезанным луком, картошкой и специями.
  3. Раскатать тесто тонким пластом.
  4. Равномерно распределить начинку по всему пласту.
  5. Аккуратно свернуть рулетом.
  6. Нарезать на порционные куски толщиной 3–4 см.
  7. Варить в кипящей подсоленной воде 15–20 минут.

Подавать со сметаной. Нежные, сочные и очень вкусные — такие орама понравятся всем!

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
пельмени
мясо
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали принять жесткие меры против пропаганды сатанизма
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.