Пельмени в топку! Эти сочные орама по-казахски стали любимым блюдом семьи

Орама по-казахски — сочное и ароматное блюдо, которое покорило нашу семью. Нежные мешочки из теста с начинкой из фарша и картофеля. Готовятся просто, а результат превосходит все ожидания.
Ингредиенты:
- мука — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- вода — 200 мл;
- масло растительное — 3 ст. л.
Для начинки:
- фарш — 500 г;
- лук — 2 шт.;
- картофель — 3–4 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- специи — по вкусу;
- вода — 50 мл.
Приготовление:
- Замесить крутое тесто (мука + яйцо + вода + соль), дать полежать 30 минут.
- Для начинки: смешать фарш с мелко нарезанным луком, картошкой и специями.
- Раскатать тесто тонким пластом.
- Равномерно распределить начинку по всему пласту.
- Аккуратно свернуть рулетом.
- Нарезать на порционные куски толщиной 3–4 см.
- Варить в кипящей подсоленной воде 15–20 минут.
Подавать со сметаной. Нежные, сочные и очень вкусные — такие орама понравятся всем!
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