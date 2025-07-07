Пельмени в топку! Эти сочные орама по-казахски стали любимым блюдом семьи

Пельмени в топку! Эти сочные орама по-казахски стали любимым блюдом семьи

Орама по-казахски — сочное и ароматное блюдо, которое покорило нашу семью. Нежные мешочки из теста с начинкой из фарша и картофеля. Готовятся просто, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

мука — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

вода — 200 мл;

масло растительное — 3 ст. л.

Для начинки:

фарш — 500 г;

лук — 2 шт.;

картофель — 3–4 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

специи — по вкусу;

вода — 50 мл.

Приготовление:

Замесить крутое тесто (мука + яйцо + вода + соль), дать полежать 30 минут. Для начинки: смешать фарш с мелко нарезанным луком, картошкой и специями. Раскатать тесто тонким пластом. Равномерно распределить начинку по всему пласту. Аккуратно свернуть рулетом. Нарезать на порционные куски толщиной 3–4 см. Варить в кипящей подсоленной воде 15–20 минут.

Подавать со сметаной. Нежные, сочные и очень вкусные — такие орама понравятся всем!

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.