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09 июля 2025 в 19:52

Пекинский салат — что к чему: капуста, мясо и восточная магия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат из китайской кухни давно прижился на нашем столе. Мне нравится, что он свежий, сытный и необычный — а готовится легко и быстро.

Ингредиенты: 200 г белокочанной капусты, 250 г постной свинины, 50 г фунчозы, 1 морковь, 2 огурца, 2 ст. л. кунжутного масла, соль по вкусу. Для заправки смешайте 3 ст. л. соевого соуса, 3 ст. л. белого винного уксуса, 0,5 ч. л. сахара, 2 зубчика чеснока, красный молотый перец по вкусу и 2 ст. л. кунжутного масла.

Свинину нарежьте тонкой соломкой и обжарьте в кунжутном масле с солью и перцем. Капусту, морковь и огурцы нарежьте тонко, фунчозу залейте кипятком. Салат выкладывайте слоями: капуста, морковь, огурцы, фунчоза и мясо, сверху полейте заправкой. Немного настоится — и отличный свежий салат готов!

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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