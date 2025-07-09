Пекинский салат — что к чему: капуста, мясо и восточная магия

Пекинский салат — что к чему: капуста, мясо и восточная магия

Этот салат из китайской кухни давно прижился на нашем столе. Мне нравится, что он свежий, сытный и необычный — а готовится легко и быстро.

Ингредиенты: 200 г белокочанной капусты, 250 г постной свинины, 50 г фунчозы, 1 морковь, 2 огурца, 2 ст. л. кунжутного масла, соль по вкусу. Для заправки смешайте 3 ст. л. соевого соуса, 3 ст. л. белого винного уксуса, 0,5 ч. л. сахара, 2 зубчика чеснока, красный молотый перец по вкусу и 2 ст. л. кунжутного масла.

Свинину нарежьте тонкой соломкой и обжарьте в кунжутном масле с солью и перцем. Капусту, морковь и огурцы нарежьте тонко, фунчозу залейте кипятком. Салат выкладывайте слоями: капуста, морковь, огурцы, фунчоза и мясо, сверху полейте заправкой. Немного настоится — и отличный свежий салат готов!

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