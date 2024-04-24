Педиатр объяснила, как взбодрить ребенка перед школой в конце учебного года Педиатр Глоба: детей перед школой лучше всего взбодрит зарядка и свежий воздух

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Разбудить ребенка утром перед школой в конце учебного года поможет зарядка и свежий воздух, объяснила NEWS.ru заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской КБ Минздрава МО Светлана Глоба. По ее словам, нельзя недооценивать пользу свежего воздуха. Если за окном не морозная погода, она советует приоткрыть форточку.

Пользу свежего воздуха нельзя недооценивать. Так что если за окном не очень холодно, приоткройте форточку — приток кислорода ускорит пробуждение ребенка. Следующий шаг — зарядка, — поясняет она.

Для того, чтобы сделать зарядку не обязательно поднимать ребенка с постели. Специалист предлагает совершать активные упражнения прямо в ней. Например, можно помахать руками и ногами, сесть из положения лежа и снова лечь. Также можно практиковать контрастное умывание вместо душа.

Договоритесь, что школьник быстро одевается и съедает полезный завтрак, а в оставшееся время смотрит серию любимого мультика. Однако не предлагайте мультфильм во время еды, — предупреждает Глоба.

Ранее терапевт Кристина Заплавнова рассказала, что детей до трех лет весной лучше одевать в демисезонные комбинезоны. По ее словам, также подойдут вещи из флиса, водолазки или лонгсливы.