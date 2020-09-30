Педагог рассказал, чем обернутся длинные школьные каникулы

https://static.news.ru/photo/2f4fccde-03cc-11eb-9167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы объявили о внеплановых двухнедельных каникулах для школьников из-за распространения простудных заболеваний. Учитель литературы столичной школы №1516, доктор филологических наук Алексей Фёдоров рассказал, что в связи с этим придётся уплотнять материал школьной программы, часть отдавать на самостоятельное изучение, учиться по субботам или даже во время летних каникул. Но это, по его словам, всё же лучше дистанционного обучения.

Учебный процесс предполагает непосредственно нормальное живое человеческое общение. А удалёнка — это суррогат, это вообще непонятно что, — заявил в эфире ОТР Фёдоров.

Педагог считает, что больше всего проблем в этом году будет у девятиклассников и одиннадцатиклассников, единственный выход для них — репетиторы.

При этом, педиатр, кандидат медицинских наук Ольга Полякова назвала это решение властей закономерным и ожидаемым. По её словам, разобщение детей на две недели прервёт «эпидемиологическую цепочку», которая приводит к росту заболеваемости. А школьникам она посоветовала во время каникул больше времени проводить на свежем воздухе.

Как писал NEWS.ru, власти столицы обратились к работодателям с просьбой разрешить родителям младшеклассников работать две недели школьных каникул дистанционно. Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова посоветовала школьникам на каникулах заняться повторением пройденного и изучением новых материалов в Московской электронной школе.

Учащиеся столичных школ уйдут с 5 октября на двухнедельные каникулы, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. При этом дистанционного обучения во время каникул не будет. Приостановят деятельность и учреждения дополнительного образования, а также детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы.