Пчеловод рассказала, как выбрать настоящий мед Пчеловод Моторина: настоящий мед не содержит пузырьки и пену

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Чтобы выбрать настоящий мед, нужно обратить внимание, нет ли в нем пены и пузырьков, рассказала «Вечерней Москве» пчеловод Наталия Моторина. По ее словам, если они есть, значит мед некачественный и его переплавляли, добавляя воду.

Специалист отметила, что настоящий мед должен быть без пятен, потеков и волн. Также если в продукте есть едва уловимый запах, скорее всего, он ненатуральный. В мед могут добавить сироп, поэтому у него будет слишком приторный вкус. Кроме того, натуральный мед за несколько месяц должен кристаллизоваться, поэтому, если он жидкий в зимнее время, вряд ли он настоящий.

Чтобы правильно хранить продукт, нужно следить, чтобы в мед не попадал воздух и влага, добавила пчеловод. Также лучше использовать для хранения стеклянную или глиняную тару, так как в металлической посуде быстро начнется окисление, а в алюминиевой могут образоваться ядовитые соединения. Рекомендуется хранить мед при температуре 16-20 градусов, так он не потеряет свои полезные свойства, подытожила Моторина.

Ранее врач-терапевт Марина Константинова рассказала, что употребление меда облегчает состояние при простуде и снижает кашлевой рефлекс, однако не стоит переоценивать его лечебные свойства. По ее словам, несмотря на противовоспалительное и антибактериальное действие меда, связанное с содержанием естественных антибиотиков и фитонцидов, полноценно заменить лекарство этот продукт не может.