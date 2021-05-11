Патрушев: террористы в России усилили вербовку в свои ряды новых членов

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В Совете безопасности России обратили внимание на усиливающуюся вербовочную деятельность террористических организаций. Об этом заявил секретарь ведомства Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

Выступая на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе он обратился к причинам террористической активности в стране.

(Активность террористов - NEWS.ru) во многом является следствием усиливающейся вербовочной деятельности международных террористических организаций, — цитирует его агентство.

Патрушев добавил, что со стороны этих организаций предпринимаются попытки формирования на территории России «спящих» ячеек, вовлечения в террористическую деятельность новых членов, особенно из числа приверженцев радикального ислама.

Ранее Патрушев предупредил жителей Крыма об угрозе терактов из-за деятельности США и ряда стран ЕС и Украины. По его словам, спецслужбы Украины пытаются совершать диверсии в Крыму против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.