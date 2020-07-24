«Извергнуть из сана»: Кирилл утвердил решение суда епархии над Сергием

https://static.news.ru/photo/9860b716-cd8e-11ea-9e01-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лишение сана опального схиигумена Сергия утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Ранее епархиальный суд признал духовника Среднеуральского женского монастыря виновным в нарушении ряда правил Церкви.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана, — говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей.

На телеведущую и блогера Ксению Собчак, приехавшую в монастырь снимать фильм о происходящем там, напали. Пострадали и члены её команды. На днях она выложила получившийся фильм на своём YouTube-канале. Он рассказывает о жизни в монастыре, нравах его обитателей и о его настоятеле. Во время работы над материалом Собчак, по её словам, столкнулась с фактами издевательств над детьми в Среднеуральском женском монастыре. Опубликовав ролик, она потребовала сотрудников СКР и Генпрокуратуры провести проверку, писал NEWS.ru.