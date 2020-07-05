Патриарх Кирилл выступил за нейтральный статус Софийского собора

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокую обеспокоенность призывами турецких властей пересмотреть музейный статус храма Святой Софии — одного из величайших памятников христианской культуры. Глава РПЦ призвал сохранить нейтральный статус храма, так как он является символом для миллионов христиан.

Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма — символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия, — говорится в заявлении патриарха на сайте Московского патриархата.

Он также выразил надежду на благоразумие турецких властей в этом вопросе. Свою позицию предстоятель РПЦ обосновал тем, что образ Святой Софии прочно вошёл в российскую культуру и историю, «давал силу и вдохновение нашим зодчим в Киеве, Новгороде, Полоцке». Кроме того, по словам патриарха, послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой, а после их рассказа святой Владимир крестился сам и крестил Русь.

Как писал NEWS.ru, ранее намерение турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть вызвал тревогу у главы синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона. Митрополит отметил, что в Стамбуле, где находится собор, нет недостатка в действующих мечетях и ему непонятны мотивы турецких властей. По его словам, предложения по смене статуса храма являются «недопустимым нарушением свободы вероисповедания». Священник добавил, что по преданию в соборе была крещена равноапостольная княгиня Ольга, в связи с чем у российских верующих к нему особое отношение.

В начале июня президент Турции Реджеп Эрдоган поручил рассмотреть вопрос о преобразовании Софийского собора в мечеть. Он призвал «хорошо исследовать данную тему» и «не спешить».

Собор возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.