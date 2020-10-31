Патриарх Кирилл выразил соболезнования главе Турции из-за землетрясения

https://static.news.ru/photo/8cca7bde-1b7d-11eb-9022-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: mil.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинции Измир.

Скорблю вместе с турецким народом, родными и близкими погибших. Прошу Вас передать им слова утешения и поддержки, раненым пожелания скорейшего выздоровления, а всем тем, кто трудится сейчас над разбором завалов, крепости сил и духа, — приводит его послание сайт Русской православной церкви.

30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили их магнитуду в 6,9.

По данным на утро 31 октября, не менее 25 человек погибли, ранения получили 804 жителя Турции, писал NEWS.ru.