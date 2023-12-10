Патриарх Кирилл сообщил, за что россияне должны быть благодарны Богу Патриарх Кирилл: нужно благодарить Бога за то, что «живем в свободной стране»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Россия входит в число «реально свободных стран», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Знамения иконы Божией Матери, передает Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня». По его мнению, россиянам нужно благодарить Бога, за то что живут в России.

Это благополучие не должно отдалять нас от Бога, а наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день. Благодарить Господа за то, что мы живем в реально свободной стране. Таких стран всего я насчитал пять. Может, чуть больше. Все остальные не являются реально свободными. Мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за все это, — заявил предстоятель.

Ранее патриарх заявил, что современные миграционные процессы бросают серьезный вызов российской культурной традиции, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, ошибочная политика в этой сфере может привести к самым печальным последствиям.

Глава РПЦ отметил, что он никого не хочет обидеть, но среди приезжих есть много разных людей. По мнению патриарха, трудовые мигранты должны уважать российское общество. Предстоятель добавил, что страна нуждается в значительной корректировке миграционной политики. Практика жизни показала неэффективность решения проблем с мигрантами через попытки договориться с национальными диаспорами и кланами