Патриарх Кирилл скорбит в связи с кончиной Димитрия Смирнова

https://static.news.ru/photo/48b37526-1395-11eb-a775-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной Смирнова выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С глубокой скорбью узнал о кончине протоиерея Димитрия Смирнова, почётного настоятеля храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской. <...> Отец Димитрий неизменно стремился являть себя добрым и любящим пастырем, с дерзновением и сердечной простотой возвещающим людям Евангельские истины, находящим слово ободрения и поддержки для всех его чаявших, — сказал предстоятель РПЦ, чьи слова приводятся на официальном сайте патриарха.

Кирилл выразил сожаление в связи с невозможностью лично присутствовать на отпевании Димитрия Смирнова 23 октября в храме Христа Спасителя. Патриарх пояснил, что вынужден находиться на карантине по указанию врачей.

О смерти Димитрия Смирнова стало известно утром в среду 21 октября. Как сообщал NEWS.ru, священник весной заболел коронавирусом, а месяц назад он попал в реанимацию, так как у него снова наблюдались признаки COVID-19. Вместе с тем, по словам представителя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Фёдора Лукьянова, причиной ухода из жизни Димитрия Смирнова стало хроническое заболевание.