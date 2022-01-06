Патриарх Кирилл рассказал о главной защите перед страхом пандемии

Не бояться пандемии искренне верующему человеку помогает религия. Он верит в Божественную силу и потому защищён от всевозможных страхов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Говоря о том, может ли человек избавиться от страха, связанного с коронавирусом, Кирилл сказал, что «вера освобождает человека от страхов».

Он верит в Царствие Божие, в божественную справедливость, в божественную любовь. Поэтому, конечно, религиозный человек очень вооружён и защищён, — сказал патриарх.

Темы пандемии коронавируса Кирилл коснулся и в традиционном рождественском послании. Он отметил, что «губительное поветрие» всё ещё вносит коррективы в жизни людей и им очень не хватает «ощущения безопасности, защищённости и спокойствия». По словам патриарха, только любовь к богу может укрепить человека в разных испытаниях и дать силы на совершение добрых дел.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. Храм является домовой церковью резиденции Ново-Огарёво. Он был отреставрирован и частично реконструирован в 2004 году.