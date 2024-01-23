Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями Патриарх Кирилл: Запад производит деконструкцию христианского наследия

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Западный мир переориентировался на враждебные христианству ценности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на рождественских парламентских встречах в Совете Федерации. По его словам, западные элиты производят деконструкцию христианского наследия.

Глава РПЦ напомнил, что убеждения людей, которые стояли у истоков создания Евросоюза, определяли и государственную политику. Тогда в России видели перспективы сотрудничества с объединением в христианизации общественной жизни, указал он.

Но буквально за несколько десятилетий западный мир переориентировался на совершенно иные, если сказать прямо, враждебные христианству ценности. Это факт, — сказал предстоятель русской церкви.

Ранее в Московском патриархате сообщили, что на епархиальные почтовые ящики в конце прошлой недели пришли поддельные письма с подписью патриарха. Отмечалось, что эта корреспонденция представляет собой попытку дискредитировать церковно-государственное сотрудничество, основанное на принципе невмешательства церкви в политику, и нацелено на разделение и поляризацию общества. Русская православная церковь планирует обратиться в правоохранительные органы для выявления автора фальшивого послания.