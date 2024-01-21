Епархиям разослали фальшивое письмо от патриарха РПЦ обратится в полицию по поводу фальшивого письма от имени патриарха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Поддельное письмо с подписью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пришло на епархиальные почтовые ящики в конце прошлой недели, сообщили в пресс-службе Московского патриархата. Русская православная церковь планирует обратиться в правоохранительные органы для выявления автора фальшивого послания.

Для любого, кто знаком с официальной корреспонденцией Русской православной церкви, очевидно, что текст фальшивки изобилует стилистическими и орфографическими ошибками, теоретическими концепциями, которые могут появиться только в голове малообразованного провокатора, — говорится в заявлении.

По мнению Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, разосланное письмо представляет собой попытку дискредитировать церковно-государственное сотрудничество, основанное на принципе невмешательства церкви в политику. В свете приближающихся выборов президента РФ РПЦ считает, что фальшивое послание нацелено на разделение и поляризацию общества.

Ранее антисектантская служба западного викариатства Москвы сообщила о действиях секты «Русская православная церковь — Царская империя» на территории Волгограда. По словам священнослужителей, члены организации призывают создать в России независимое государство под названием Триединая Русь, где Власов будет наделен титулом «державного патриарха и императора всея Руси».