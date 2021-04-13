Патриарх Кирилл привился от коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/3d0f16d2-9c6e-11eb-9df6-96000091f725_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Смолянская Евгения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте сделал прививку от коронавирусной инфекции одним из российских препаратов. Он чувствует себя хорошо.

Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны ещё в марте, до 20 числа, — рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда журналистам РИА Новости после заседания Синода РПЦ, которое прошло в очном формате под председательством патриарха.

Журналисты спросили у Легойды, какой конкретно вакциной привился патриарх, на что собеседник ответил: «Одной из трёх отечественных».

Как писал NEWS.ru, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал россиян не отправляться в зарубежные паломничества перед Пасхой из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире. Он напомнил, что на территории России есть множество святых мест и монастырей, которые можно посетить. В те страны, с которыми у России открыто сообщение, следует ездить, когда местные власти начнут отменять ограничения и «серьёзно ослабнет этот страшный смертоносный вирус».