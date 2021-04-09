Российским паломникам посоветовали не ездить за рубеж перед Пасхой

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире россиянам не следует отправляться в зарубежные паломничества перед Пасхой. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Я не советую никому сейчас ездить в зарубежные поездки, тем более в паломничества... Сейчас такое время, когда нужно сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Священнослужитель отметил, что на территории России есть много святых мест и монастырей, которые можно посетить.
Что касается стран, с которыми у России открыто сообщение, митрополит порекомендовал совершать паломнические поездки туда, когда местные власти начнут отменять ограничения и «серьёзно ослабнет этот страшный смертоносный вирус».
Ранее NEWS.ru писал, что священнослужитель РПЦ призвал верующих воздержаться от целования икон в храмах, поскольку их невозможно обрабатывать дезинфицирующим раствором после каждого человека. Он также посоветовал не толпиться в церкви и не забывать об использовании масок и перчаток.