Российским паломникам посоветовали не ездить за рубеж перед Пасхой

https://static.news.ru/photo/bc70de0e-9a09-11eb-97be-96000091f725_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире россиянам не следует отправляться в зарубежные паломничества перед Пасхой. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Я не советую никому сейчас ездить в зарубежные поездки, тем более в паломничества... Сейчас такое время, когда нужно сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Священнослужитель отметил, что на территории России есть много святых мест и монастырей, которые можно посетить.

Что касается стран, с которыми у России открыто сообщение, митрополит порекомендовал совершать паломнические поездки туда, когда местные власти начнут отменять ограничения и «серьёзно ослабнет этот страшный смертоносный вирус».

Ранее NEWS.ru писал, что священнослужитель РПЦ призвал верующих воздержаться от целования икон в храмах, поскольку их невозможно обрабатывать дезинфицирующим раствором после каждого человека. Он также посоветовал не толпиться в церкви и не забывать об использовании масок и перчаток.